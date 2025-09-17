Numérique café IA L’Arob@se Metz

Pas besoin d’être spécialiste pour comprendre l’impact de l’Intelligence Artificielle sur notre société !

Dans un monde où l’IA prend une place croissante dans nos vies, l’association Latitudes a créé un jeu.

La Bataille de l’IA, accessible à tout le monde, permettant de découvrir de manière ludique les faits marquants de l’histoire de l’IA, son impact sur la société et l’importance des décisions qui seront prises.Tout public

English :

You don’t need to be a specialist to understand the impact of Artificial Intelligence on our society!

In a world where AI is taking an ever-increasing place in our lives, the Latitudes association has created a game.

La Bataille de l’AI (The Battle of AI), which is accessible to everyone and provides a fun way to discover the key facts in the history of AI, its impact on society and the importance of the decisions that will be taken.

German :

Man muss kein Experte sein, um die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz auf unsere Gesellschaft zu verstehen!

In einer Welt, in der die KI einen immer größeren Platz in unserem Leben einnimmt, hat der Verein Latitudes ein Spiel entwickelt.

Die Schlacht der KI ist für jedermann zugänglich und ermöglicht es, auf spielerische Weise die wichtigsten Fakten in der Geschichte der KI, ihren Einfluss auf die Gesellschaft und die Bedeutung der zu treffenden Entscheidungen zu entdecken.

Italiano :

Non è necessario essere uno specialista per comprendere l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla nostra società!

In un mondo in cui l’intelligenza artificiale gioca un ruolo sempre più importante nelle nostre vite, l’associazione Latitudes ha creato un gioco.

La Bataille de l’AI, accessibile a tutti, è un modo divertente per scoprire gli eventi chiave della storia dell’AI, il suo impatto sulla società e l’importanza delle decisioni che verranno prese.

Espanol :

No hace falta ser un especialista para comprender el impacto de la Inteligencia Artificial en nuestra sociedad

En un mundo en el que la IA desempeña un papel cada vez más importante en nuestras vidas, la asociación Latitudes ha creado un juego.

La Bataille de l’AI, accesible a todos, es una forma divertida de descubrir los acontecimientos clave de la historia de la IA, su impacto en la sociedad y la importancia de las decisiones que se tomarán.

