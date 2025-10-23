Numérique en famille Carry-le-Rouet
Numérique en famille Carry-le-Rouet jeudi 23 octobre 2025.
Numérique en famille
Jeudi 23 octobre 2025 de 14h à 18h. 11-13 Route Bleue salle Calanques Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-23 14:00:00
fin : 2025-10-23 18:00:00
2025-10-23
Numérique en famille expérimentez le digital avec vos enfants !Enfants
Carry-le-Rouet a le plaisir d’acccueillir le projet Numérique en Famille, regroupant
Des ateliers de création numérique
La découverte de jeux vidéos
Des quiz ludiques
Des expériences réalité virtuelle (VR)
La découverte de la robotique éducative
Des activités numériques sans écran .
11-13 Route Bleue salle Calanques Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr
English :
Digital family: experiment with digital with your kids!
German :
Digital in der Familie: Experimentieren Sie mit Ihren Kindern mit digitalen Medien!
Italiano :
Famiglie digitali: sperimentate la tecnologia digitale con i vostri figli!
Espanol :
Familias digitales: ¡experimente la tecnología digital con sus hijos!
