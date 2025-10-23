Numérique en famille Carry-le-Rouet

Numérique en famille Carry-le-Rouet jeudi 23 octobre 2025.

Numérique en famille

Jeudi 23 octobre 2025 de 14h à 18h. 11-13 Route Bleue salle Calanques Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Numérique en famille expérimentez le digital avec vos enfants !Enfants

Carry-le-Rouet a le plaisir d’acccueillir le projet Numérique en Famille, regroupant

Des ateliers de création numérique

La découverte de jeux vidéos

Des quiz ludiques

Des expériences réalité virtuelle (VR)

La découverte de la robotique éducative

Des activités numériques sans écran .

11-13 Route Bleue salle Calanques Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr

English :

Digital family: experiment with digital with your kids!

German :

Digital in der Familie: Experimentieren Sie mit Ihren Kindern mit digitalen Medien!

Italiano :

Famiglie digitali: sperimentate la tecnologia digitale con i vostri figli!

Espanol :

Familias digitales: ¡experimente la tecnología digital con sus hijos!

L’événement Numérique en famille Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet