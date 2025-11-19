Numérique et Arnaques

1 Rue Jean Giraudoux Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-16 09:30:00

fin : 2026-04-16 11:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Que faut-il vérifier quand on reçoit un e-mail ou un SMS?Familles

Le Centre Social organise un atelier sur les arnaques numériques en partenariat avec Emmaüs Connect.

Lors de cet atelier vous apprendrez ce qu’il faut vérifier en premier pour s’assurer que les SMS et e-mails que vous recevez sont sans danger. .

1 Rue Jean Giraudoux Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 40 accueil@cslb.fr

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English :

What should I check when I receive an e-mail or SMS?

L’événement Numérique et Arnaques Le Blanc a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Brenne