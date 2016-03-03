Numérique et déficience visuelle : des ateliers adaptés, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Numérique et déficience visuelle : des ateliers adaptés, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux mardi 3 mars 2026.
Numérique et déficience visuelle : des ateliers adaptés 3 et 7 mars Bibliothèque Mériadeck Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-03T14:30:00+01:00 – 2026-03-03T16:00:00+01:00
Fin : 2026-03-07T11:00:00+01:00 – 2026-03-07T12:00:00+01:00
Comment aller sur le site de la bibliothèque ?
Le compte lecteur, la recherche, la réservation, l’agenda accessible et les livres numériques
Atelier en petits groupes réservés aux personnes déficientes visuelles
Bibliothèque Mériadeck, Espace Diderot
Sur inscription : 05 56 10 30 79 / dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr
03/03 14h30-16h
07/03, 11h-12h
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 30 79 »}] [{« link »: « mailto:dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Atelier numérique adapté
Pixabay