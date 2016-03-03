Numérique et déficience visuelle : des ateliers adaptés, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Numérique et déficience visuelle : des ateliers adaptés 3 et 7 mars Bibliothèque Mériadeck Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-03T14:30:00+01:00 – 2026-03-03T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T11:00:00+01:00 – 2026-03-07T12:00:00+01:00

Comment aller sur le site de la bibliothèque ?

Le compte lecteur, la recherche, la réservation, l’agenda accessible et les livres numériques

Atelier en petits groupes réservés aux personnes déficientes visuelles

Bibliothèque Mériadeck, Espace Diderot

Sur inscription : 05 56 10 30 79 / dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr

03/03 14h30-16h

07/03, 11h-12h

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine Accessible aux personnes à mobilité réduite

Atelier numérique adapté

