Numérique et Santé Le Blanc
Numérique et Santé Le Blanc vendredi 27 mars 2026.
Numérique et Santé
1 Rue Jean Giraudoux Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-03-27 09:30:00
fin : 2026-04-10 11:30:00
Date(s) :
2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10
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Le Centre Social organise un un atelier numérique & santé en partenariat avec Emmaüs Connect.
Pour ce premier atelier, vous apprendrez à utiliser les sites internet de Mon Espace Santé et Améli .
Pour ce second atelier, découvrez comment prendre rendez-vous sur Doctolib et gérer votre profil patient.
Pour ce dernier atelier, découvrez comment prendre rendez-vous en téléconsultation sur Doctolib et payer votre consultation en ligne. .
1 Rue Jean Giraudoux Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 40 accueil@cslb.fr
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L’événement Numérique et Santé Le Blanc a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Brenne