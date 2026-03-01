Numérique et Santé

1 Rue Jean Giraudoux Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-27 09:30:00

fin : 2026-04-10 11:30:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10

Découvrez les sites internet liés à la santé avec Emmaüs Connect !Familles

Le Centre Social organise un un atelier numérique & santé en partenariat avec Emmaüs Connect.

Pour ce premier atelier, vous apprendrez à utiliser les sites internet de Mon Espace Santé et Améli .

Pour ce second atelier, découvrez comment prendre rendez-vous sur Doctolib et gérer votre profil patient.

Pour ce dernier atelier, découvrez comment prendre rendez-vous en téléconsultation sur Doctolib et payer votre consultation en ligne. .

1 Rue Jean Giraudoux Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 40 accueil@cslb.fr

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L’événement Numérique et Santé Le Blanc a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Brenne