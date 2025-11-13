Numérique responsable de quoi parle-t-on ? RD 906 Fleurville

RD 906 La Croisée Coworking Fleurville Saône-et-Loire

Début : 2025-11-13 12:00:00

fin : 2025-11-13 14:00:00

2025-11-13

Le 13 novembre 2025, de 12h00 à 14h00, La Croisée Coworking vous invite à un atelier dédié au numérique responsable animé par Aurèle Cordier, chargée de mission numérique pour le PETR. Venez découvrir ce que recouvre réellement ce concept ses enjeux environnementaux, sociaux, économiques, et les bonnes pratiques à adopter dans vos usages personnels ou professionnels.

Cet atelier s’adresse à toute personne curieuse de comprendre comment réduire l’impact du numérique (consommation énergétique, déchets électroniques, données, etc.), mais aussi aux porteurs de projet ou entreprises qui souhaitent intégrer ces principes dans leur organisation. Un moment d’échange convivial pour apprendre, partager, et repartir avec des idées concrètes pour adopter un numérique plus durable et éthique. .

RD 906 La Croisée Coworking Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 05 56 economie@ccmt71.fr

