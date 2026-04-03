Numériscope – Windows ou Linux ? Testez et comparez. ️, Le Labo – Cambrai, Cambrai

Numériscope – Windows ou Linux ? Testez et comparez. ️ Vendredi 3 avril, 18h00 Le Labo – Cambrai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T18:00:00+02:00 – 2026-04-03T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-03T18:00:00+02:00 – 2026-04-03T19:30:00+02:00

Thème du jour : Windows ou Linux ? Testez et comparez.

Linux, souvent présenté comme une alternative à Windows, ne désigne pas un seul système d’exploitation mais une famille de systèmes capable de répondre à des besoins différents : simplicité, performance, légèreté, et même ressemblance avec Windows pour faciliter la transition. Il peut constituer une alternative à Windows 11, surtout pour les ordinateurs incompatibles avec les exigences modernes de Windows.

« Numériscope », c’est notre nouveau format consacré aux actualités numériques qui vous concernent au quotidien.

Les évolutions numériques qui rythment l’actualité influencent notre utilisation et notre dépendance aux technologies et il n’est pas toujours faciles de suivre le rythme. Cet atelier convivial a pour objectif de répondre aux questions que vous vous posez, de vous donner les clés pour comprendre les répercussions de ces évolutions et ainsi mieux maîtriser vos choix.

Informations pratiques :

‍ ‍ Tout public

À 18h

⏳ Durée : 1h

️ Gratuit, sur réservation

Rendez-vous à l’Atelier numérique

Le Labo – Cambrai 2 rue Louis Renard Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

Vendredi 03 avril agglodecambrai lelabo