Numéro Deux

17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

0

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter au cinéma et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre. Des centaines de garçons furent auditionnés. Finalement, il n’en resta plus que deux…

En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter au cinéma et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre. Des centaines de garçons furent auditionnés. Finalement, il n’en resta plus que deux.

Ce spectacle raconte l’histoire de celui qui n’a pas été choisi. 0 .

17 Rue de la Vasselière Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 07 82 57 26 culture@monts.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In 1999, casting began to find the young boy who would play Harry Potter on the silver screen and, in the process, become world-famous. Hundreds of boys were auditioned. In the end, only two remained…

L’événement Numéro Deux Monts a été mis à jour le 2026-01-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme