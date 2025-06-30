NUMÉRO DEUX – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

NUMÉRO DEUX – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire mardi 20 janvier 2026.

NUMÉRO DEUX Début : 2026-01-20 à 20:30. Tarif : – euros.

Numéro deux D’après le roman de David Foenkinos Adaptation théâtrale très réussie du roman à succès de David Foenkinos, « Numéro deux » est portée par des comédiens superbes et une mise en scène audacieuse.En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre. Des centaines de garçons furent auditionnés. Finalement, il n’en resta plus que deux. Ce spectacle raconte l’histoire de celui qui n’a pas été choisi. L’adaptation du roman de David Foenkinos est à la fois moderne, déjantée et divertissante. La mise en scène de Sophie Accard est rythmée, bien servie par un excellent casting : Axel Auriant, Pierre Bénézit, Serge Da Silva et Valentine Revel-Mouroz. Une aventure humaine bouleversante et universelle dans un beau décor. L’intrigue est bien ficelée et à l’image du roman la pièce ensorcelle le public. « Numéro deux » est profondément humaine, ancré dans une réalité si proche de nous, qu’il suffit de venir voir la pièce pour s’en rapprocher.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69