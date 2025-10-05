Numérologie et Shutaïdo L’Arbre à Papillons Argelès-Gazost

L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 16:00:00

2025-10-05

Avec Natahalie Cuq.

Le Shutaïdo est une pratique occidentale, douce, accessible à tous, à tout âge, quelle que soit sa condition physique et sans aucun prérequis.

Le Shutaïdo est composé de mouvements simples et lents, qui se pratiquent debout ou assis.

Le Shutaïdo un bien-être physique, émotionnel et mental.

Cette pratique favorise le calme, l’apaisement, la concentration, le recentrage, l’ancrage, la structure, l’alignement et l’équilibre.

L’harmonisation de tous les centres d’énergie, la manifestation de ses pleins potentiels, la confiance en soi, en font également partie.

Il facilite le retour à notre identité intérieure profonde. Cette discipline apporte autonomie et liberté d’Être .

Sur réservation par téléphone. .

L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 70 20 39 42

