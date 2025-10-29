NUMÉROLOGIE LA TABLE LTJ Saint-Gaudens
NUMÉROLOGIE
LA TABLE LTJ 5 Boulevard Louis Pasteur Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Début : 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-10-29 17:00:00
Découvrez l’influence des nombres sur vos vies !
Au cours de cet atelier numérologie, vous aurez l’occasion de monter votre thème numérologique à partir de votre nom, prénom et date de naissance, trouver votre chemin de vie, et déterminer votre année personnelle. 35 .
khalypso13@gmail.com
