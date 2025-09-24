Nunaapiga | Mon cher petit territoire Bibliothèque Gaston-Miron Saisissez un code postal valide…

Nunaapiga | Mon cher petit territoire Bibliothèque Gaston-Miron Saisissez un code postal valide… mercredi 24 septembre 2025.

Alliant poésie, musique et chants de gorge inuit, cette performance est basée sur le recueil de poésie ᓄᓈᐱᒐ | Nunaapiga | Mon cher petit territoire (éditions Hannenorak, 2024).

Les poèmes de ce recueil ont été écrits par des Inuit lors d’ateliers d’écriture tenus entre le Nunavik et Montréal. Ils ont été traduits dans le cadre du projet Inuktitut Uqatsianguarutiit par Marc-Antoine Mahieu (INALCO) et Juliana Léveillé-Trudel.

Nous sommes fiers d’inscrire cette rencontre dans le cadre de la Décennie internationale des langues autochtones (2022-2032) proclamée par l’UNESCO.

Avec Juliana Léveillé-Trudel et Angela Amarualik.

Présenté par les Productions de brousse

Entrée libre

Bienvenue à toutes et à tous !

—————————————–

Biographies des artistes :

Angela Amarualik est née et a grandi à Igloolik. Comme beaucoup de petites communautés de l’Arctique canadien, Igloolik avait de nombreux problèmes sociaux et Angela a travaillé dur pour conserver une bonne attitude et être un modèle pour les plus jeunes enfants de sa ville. Angela utilise maintenant sa musique pour inspirer les jeunes Nunavummiut et pour partager la culture inuite avec des gens du monde entier. En débutant avec le ukulélé, Angela a commencé à écrire des chansons dans sa langue maternelle, l’inuktitut. En 2018, Angela a publié son premier album éponyme. L’album a été nominé pour trois Indigenous Music Awards, dont celui du meilleur nouvel artiste, et a remporté le prix du meilleur album francophone, inuit ou autochtone.

(Source : Nikamowin)

Juliana Léveillé-Trudel est autrice, dramaturge et traductrice. Son premier roman, Nirliit, est inspiré de son expérience dans un camp de jour pour enfants à Salluit, une communauté inuite. Il est paru en 2015 aux éditions La Peuplade et a été traduit en plusieurs langues. Son deuxième roman, On a tout l’automne, est paru en 2022.

En 2011, elle a fondé le Théâtre de brousse (maintenant Productions de brousse) dont elle est toujours directrice générale et artistique.

(Source : Wikipédia)

Un spectacle bilingue français-inuktitut nous invite à une plongée sensible dans le monde inuit.

Le mercredi 24 septembre 2025

de 19h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes. Jusqu’à 63 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-24T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-24T23:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-24T19:00:00+02:00_2025-09-24T20:00:00+02:00

Bibliothèque Gaston-Miron 8 avenue Saint-Mandé 75012 Université Sorbonne Nouvelle | BSN Niveau 1Saisissez un code postal valide…

https://www.facebook.com/events/1486501015815023?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D +33145877829 bgm@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Gaston.Miron https://www.facebook.com/Bibliotheque.Gaston.Miron