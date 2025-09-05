NUNZIO Cuxac-Cabardès

NUNZIO Cuxac-Cabardès samedi 11 avril 2026.

NUNZIO

Place de la Mairie Cuxac-Cabardès Aude

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11 22:00:00

2026-04-11

Dans le cadre de sa saison culturelle en Montagne Noire, l’association l’Eau Vive vous invite à assister au spectacle du Collectif les Fétiches

Écrit en dialecte de Messine (sicilien), Spiro Scimone dépeint dans cette pièce un aparté, une parenthèse dans la vie de deux hommes, Pino et Nunzio.

Les deux hommes partagent le même appartement. L’un est un simple ouvrier que le travail à l’usine a rendu malade, l’autre est plus mystérieux et reçoit de curieuses enveloppes remplies d’argent. Réelle amitié, ou simple solidarité de deux être égarés dans une Italie à la dérive?

Scimone nous fait découvrir un univers rempli de poésie, une poésie sans vers et à la prose concrète, une poésie du réel, pleine de chaleur humaine.

Au détour de conversations quotidiennes, deux colocataires se retrouvent et nous laissent transparaître et imaginer leur vie, leurs rêves, et la réalité qui les éloigne.

Participation libre et nécessaire. Il n’y a pas besoin de réservation. Et toujours notre buvette bio et locale.

Place de la Mairie Cuxac-Cabardès 11390 Aude Occitanie parlonsdeleauvive@gmail.com

English :

As part of its cultural season in the Montagne Noire, the Eau Vive association invites you to attend a show by the Collectif les Fétiches

Written in Messina dialect (Sicilian), Spiro Scimone’s play depicts an aside, a parenthesis in the lives of two men, Pino and Nunzio.

The two men share the same apartment. One is a simple factory worker who has become ill, while the other is more mysterious, receiving curious envelopes filled with money. Real friendship, or simple solidarity between two people lost in a drifting Italy?

Scimone introduces us to a world full of poetry, a poetry without verse and with concrete prose, a poetry of reality, full of human warmth.

In the course of everyday conversations, two roommates meet up and let us imagine their lives, their dreams, and the reality that keeps them apart.

Free participation required. No reservations required. And always our organic and local refreshment bar.

German :

Im Rahmen seiner Kultursaison in der Montagne Noire lädt der Verein l’Eau Vive Sie ein, der Aufführung des Collectif les Fétiches beizuwohnen

Spiro Scimone schreibt in Messina (sizilianischem Dialekt) und schildert in diesem Stück eine Auszeit, eine Parenthese im Leben zweier Männer, Pino und Nunzio.

Die beiden Männer teilen sich die gleiche Wohnung. Der eine ist ein einfacher Arbeiter, den die Arbeit in der Fabrik krank gemacht hat, der andere ist geheimnisvoller und erhält seltsame Umschläge mit Geld. Ist es echte Freundschaft oder nur Solidarität zwischen zwei Menschen, die sich in einem Italien auf Abwegen befinden?

Scimone lässt uns eine Welt voller Poesie entdecken, eine Poesie ohne Verse und mit konkreter Prosa, eine Poesie der Realität, voller menschlicher Wärme.

In alltäglichen Gesprächen treffen sich zwei Mitbewohner und lassen uns ihr Leben, ihre Träume und die Realität, die sie voneinander trennt, durchschimmern und uns vorstellen.

Teilnahme frei und erforderlich. Eine Reservierung ist nicht erforderlich. Und immer unser biologischer und lokaler Getränkestand.

Italiano :

Nell’ambito della stagione culturale della Montagne Noire, l’associazione Eau Vive vi invita ad assistere allo spettacolo del Collectif les Fétiches

Scritta in dialetto messinese (siciliano), la pièce di Spiro Scimone racconta una parentesi, una parentesi nella vita di due uomini, Pino e Nunzio.

I due uomini condividono lo stesso appartamento. Uno è un semplice operaio che si è ammalato, mentre l’altro è più misterioso e riceve strane buste piene di soldi. Si tratta di una vera amicizia o solo della solidarietà di due persone perse in un’Italia alla deriva?

Scimone ci introduce in un mondo pieno di poesia, una poesia senza versi e con una prosa concreta, una poesia della realtà, piena di calore umano.

Nel corso di conversazioni quotidiane, due coinquilini si incontrano e ci lasciano intravedere e immaginare le loro vite, i loro sogni e la realtà che li tiene separati.

La partecipazione è gratuita e obbligatoria. Non è necessario prenotare. E sempre il nostro punto di ristoro biologico e locale.

Espanol :

En el marco de su temporada cultural en la Montaña Negra, la asociación Eau Vive le invita a asistir a un espectáculo del Collectif les Fétiches

Escrita en dialecto de Mesina (siciliano), la obra de Spiro Scimone retrata un aparte, un paréntesis en la vida de dos hombres, Pino y Nunzio.

Ambos comparten piso. Uno es un simple obrero de fábrica que ha caído enfermo, mientras que el otro es más misterioso y recibe extraños sobres llenos de dinero. ¿Se trata de una amistad real o sólo de la solidaridad de dos personas perdidas en una Italia a la deriva?

Scimone nos introduce en un mundo lleno de poesía, una poesía sin versos y con prosa concreta, una poesía de la realidad, llena de calor humano.

En el curso de conversaciones cotidianas, dos compañeros de piso se encuentran y nos dejan entrever e imaginar sus vidas, sus sueños y la realidad que los separa.

La participación es gratuita y obligatoria. No es necesario reservar. Y siempre con nuestro bar de refrescos ecológicos y locales.

