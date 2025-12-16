Nuremberg : la justice face à l’Histoire Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

En 1935, les lois nazies de Nuremberg étaient promulguées. Dix ans plus tard, dans cette même ville devenue symbole du régime hitlérien, se tenait « le Procès du siècle ». Vingt‑quatre hauts dignitaires nazis y furent jugés par un tribunal inédit dans l’histoire du droit international. Ce procès dépassa la seule idée de réparation : il posa les bases d’une justice internationale et marqua durablement la mémoire du XXe siècle. Nos invités évoqueront les enjeux du procès et la force symbolique des plaidoiries qui ont suivi la mise au jour des crimes du IIIe Reich.

En présence d’Alfred de Montesquiou, réalisateur, journaliste et auteur, et d’Annette Wieviorka, historienne, directrice de recherche émérite au CNRS.

Animée par Eduardo Castillo.

RÉSERVER

Autre rencontre ce jour-là (À la recherche des zones grises du passé) Dimanche 1er février à 16h15 En présence de Matthieu Niango, auteur, d’Alexandra Saemmer, professeure à l’université Paris 8 et autrice, et de Vanessa Springora, autrice. Animée par Eduardo Castillo.

Navette Paris – Drancy proposée le dimanche 1er février 13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris

17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris

Navette gratuite Paris – Drancy proposée le dimanche 1er février.

Le dimanche 01 février 2026

de 14h00 à 15h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-01T15:00:00+01:00

fin : 2026-02-01T16:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-01T14:00:00+02:00_2026-02-01T15:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

+33142774472 https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial