Nuremberg / Rencontre avec Maurice Lugassy, Le Cratère, Toulouse

Nuremberg / Rencontre avec Maurice Lugassy Samedi 11 avril, 18h00 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T18:00:00+02:00 – 2026-04-11T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-11T18:00:00+02:00 – 2026-04-11T20:00:00+02:00

Nuremberg / de James Vanderbilt / 2h28 / Etats-Unis / Avec Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon, Leo Woodall, John Slattery

Synopsis : Washington, 1945. Hitler s’est suicidé, l’Allemagne a capitulé et les Alliés détiennent 22 officiers nazis, dont Hermann Göring, plus haut gradé du Troisième Reich. Contrairement à ses collègues, qui préconisent leur exécution, Robert H. Jackson, juge à la Cour suprême des États-Unis, obtient que ceux-ci soient traduits devant une cour internationale. Un an avant l’ouverture du procès à Nuremberg, Jackson confie à un psychiatre de l’armée américaine, Douglas Kelley, le mandat d’évaluer les accusés. Secondé par son traducteur, Kelley se met à la tâche, en privilégiant le cas du Reichsmarschall Göring, un pervers narcissique, qui s’engage avec lui dans un jeu du chat et de la souris.

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/nuremberg »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRQCD3G#showsession?id=emsx001100017715&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse