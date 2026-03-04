Nusantara Beats et Ghost Funk Orchestra en concert, L’Aéronef, Lille

Nusantara Beats et Ghost Funk Orchestra en concert Jeudi 2 avril, 20h00 L’Aéronef Nord

8 Euros / 5 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T20:00:00+02:00 – 2026-04-02T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-02T20:00:00+02:00 – 2026-04-02T23:00:00+02:00

Invitation au voyage avec Nusantara Beat ! Une plongée dans l’immense diversité de la musique indonésienne grâce à ce sextet créatif. Chez eux, mélodies folk hypnotiques, couleurs indo-pop 70’s et grooves psychédéliques vous embarquent. Irrésistible.

En route pour la lune ! Le kaléidoscope sonore de Ghost Funk Orchestra prend sa source dans la soul, le rock psyché ou la salsa. Guitares fuzz, cuivres… : les compositions ciselées sont partagées avec générosité par cette équipée un peu sauvage, toujours inspirée.

L'Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Invitation au voyage(s) !

Pasqual Amade