Nutrition et Santé Centre hospitalier Jacques Barrot Yssingeaux

Nutrition et Santé
Centre hospitalier Jacques Barrot 20 avenue de la Marne Yssingeaux Haute-Loire
Café des nutritions avec stands et animations Parcours Mobilité et nutrition Ateliers gym douce. Temps d’échange avec des professionnels de santé. Evaluation de votre forme… Inscription conseillée !
Centre hospitalier Jacques Barrot 20 avenue de la Marne Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 70 10
English :
Café des nutritions with stands and activities Mobility and nutrition trail Gentle gymnastics workshops. Time for discussion with health professionals. Assess your fitness… Registration recommended!
German :
Ernährungscafé mit Ständen und Animationen Mobilitäts- und Ernährungsparcours Workshops für sanfte Gymnastik. Zeit für den Austausch mit Gesundheitsexperten. Bewertung Ihrer Fitness … Anmeldung empfohlen!
Italiano :
Café des nutritions con stand e attività Percorso di mobilità e nutrizione Laboratori di ginnastica dolce. Discussione con professionisti della salute. Valutare la propria forma fisica… Si raccomanda l’iscrizione!
Espanol :
Café des nutritions con stands y actividades Recorrido de movilidad y nutrición Talleres de gimnasia suave. Debate con profesionales de la salud. Evalúe su forma física… Se recomienda inscribirse
