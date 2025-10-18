N’Volo Night Salle des fêtes de la Mairie Nurieux-Volognat

Salle des fêtes de la Mairie Chemin de la Fontaine, 01460 Nurieux-Volognat Nurieux-Volognat Ain

Début : 2025-10-18 16:30:00

fin : 2025-10-18 22:00:00

2025-10-18

Du Sport, de la rigolade, de la bonne humeur, des challenges… juste pour le fun et le plaisir, et pour tous les âges.



Par équipe de 2 participants, partez à votre rythme en trail / rando et participez à des épreuves surprises sportives et ludiques !

Salle des fêtes de la Mairie Chemin de la Fontaine, 01460 Nurieux-Volognat Nurieux-Volognat 01460 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 45 68 66 dtrouv31@yahoo.fr

English :

Sport, fun, good humor, challenges… just for fun and pleasure, and for all ages.



In teams of 2 participants, set off at your own pace on a trail / hike and take part in sporty and fun surprise events!

German :

Sport, Spaß, gute Laune, Herausforderungen… nur für den Spaß und das Vergnügen und für alle Altersgruppen.



In Teams von 2 Teilnehmern starten Sie in Ihrem eigenen Tempo zum Trail / zur Wanderung und nehmen an sportlichen und spielerischen Überraschungsprüfungen teil!

Italiano :

Sport, divertimento, buon umore, sfide… solo per divertimento e piacere, e per tutte le età.



In squadre di 2 persone, partite al vostro ritmo su un sentiero o un’escursione e partecipate a una serie di sorprese divertenti e sportive!

Espanol :

Deporte, diversión, buen humor, retos… sólo por diversión y placer, y para todas las edades.



En equipos de 2 personas, salid a vuestro ritmo por un sendero/excursión y participad en una serie de sorpresas divertidas y deportivas

