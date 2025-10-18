N’Volo Night Salle des fêtes de la Mairie Nurieux-Volognat
N’Volo Night Salle des fêtes de la Mairie Nurieux-Volognat samedi 18 octobre 2025.
N’Volo Night
Salle des fêtes de la Mairie Chemin de la Fontaine, 01460 Nurieux-Volognat Nurieux-Volognat Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 16:30:00
fin : 2025-10-18 22:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Du Sport, de la rigolade, de la bonne humeur, des challenges… juste pour le fun et le plaisir, et pour tous les âges.
Par équipe de 2 participants, partez à votre rythme en trail / rando et participez à des épreuves surprises sportives et ludiques !
.
Salle des fêtes de la Mairie Chemin de la Fontaine, 01460 Nurieux-Volognat Nurieux-Volognat 01460 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 45 68 66 dtrouv31@yahoo.fr
English :
Sport, fun, good humor, challenges… just for fun and pleasure, and for all ages.
In teams of 2 participants, set off at your own pace on a trail / hike and take part in sporty and fun surprise events!
German :
Sport, Spaß, gute Laune, Herausforderungen… nur für den Spaß und das Vergnügen und für alle Altersgruppen.
In Teams von 2 Teilnehmern starten Sie in Ihrem eigenen Tempo zum Trail / zur Wanderung und nehmen an sportlichen und spielerischen Überraschungsprüfungen teil!
Italiano :
Sport, divertimento, buon umore, sfide… solo per divertimento e piacere, e per tutte le età.
In squadre di 2 persone, partite al vostro ritmo su un sentiero o un’escursione e partecipate a una serie di sorprese divertenti e sportive!
Espanol :
Deporte, diversión, buen humor, retos… sólo por diversión y placer, y para todas las edades.
En equipos de 2 personas, salid a vuestro ritmo por un sendero/excursión y participad en una serie de sorpresas divertidas y deportivas
L’événement N’Volo Night Nurieux-Volognat a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme du Haut-Bugey