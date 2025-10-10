NXDIA – LES ETOILES Paris

NXDIA Début : 2025-10-10 à 20:00.

Le nombre de place est limité à 8 par commande.Joueuse, exubérante et sans complexe, avec une tendance à tout partager, la nature puissante de la chanteuse et compositrice égypto-soudanaise Nxdia imprègne chaque fibre de son style alt-pop caractéristique. Née au Caire et élevée à Manchester, Nxdia s’est lancée très tôt dans la composition en exprimant ses sentiments à travers la poésie et la musique afin d’appréhender le monde qui l’entoure, tout en aspirant à trouver une communauté à laquelle elle pourrait appartenir. De l’hymne queer « She Likes A Boy » à l’enivrant hymne d’amour queer « More ! », en passant par l’exploration du choc émotionnel de tout ressentir et ne rien ressentir dans « Feel Anything » et le tube punk-pop « Boy Clothes » dans lequel il explore son expérience de la dysphorie de genre et la liberté d’expression de genre, Nxdia dévoile ses propres vulnérabilités pour se connecter aux autres. Nxdia a sorti en juin sa première mixtape acclamée par la critique, « I Promise No One’s Watching ». Après un passage remarqué à l’Oberkampf Music Festival et à Lollapalooza Paris en 2025, retrouvez-la en concert aux Etoiles à Paris le vendredi 10 octobre 2025 !LIVE NATION – L-R-20-7529/L-R-22-1699

LES ETOILES 61, RUE DU CHÂTEAU D’EAU 75010 Paris 75