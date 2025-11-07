NYARAMI TRIO salle des fêtes Roche-Saint-Secret-Béconne
NYARAMI TRIO
salle des fêtes place de l’église Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07
CONCERT DE MUSIQUE TRADITIONNELLE DU BURKINA FASO
salle des fêtes place de l’église Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes larochedesarts@mailo.com
English :
CONCERT OF TRADITIONAL MUSIC FROM BURKINA FASO
German :
KONZERT MIT TRADITIONELLER MUSIK AUS BURKINA FASO
Italiano :
CONCERTO DI MUSICA TRADIZIONALE DEL BURKINA FASO
Espanol :
CONCIERTO DE MÚSICA TRADICIONAL DE BURKINA FASO
