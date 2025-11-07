NYARAMI TRIO salle des fêtes Roche-Saint-Secret-Béconne

NYARAMI TRIO

salle des fêtes place de l’église Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

CONCERT DE MUSIQUE TRADITIONNELLE DU BURKINA FASO

salle des fêtes place de l’église Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes larochedesarts@mailo.com

English :

CONCERT OF TRADITIONAL MUSIC FROM BURKINA FASO

German :

KONZERT MIT TRADITIONELLER MUSIK AUS BURKINA FASO

Italiano :

CONCERTO DI MUSICA TRADIZIONALE DEL BURKINA FASO

Espanol :

CONCIERTO DE MÚSICA TRADICIONAL DE BURKINA FASO

