Nyktalab & Upcyclive st-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-22T18:00:00 – 2025-07-22T23:30:00

Fin : 2025-07-22T18:00:00 – 2025-07-22T23:30:00

Immersion au coeur du village pour un atelier ouvert et participatif autour de l’image avec utilisation de bricolage low tech et des techniques cinématographiques anciennes et nouvelles. Suivi d’un concert du Duo Seaphone avec projection et création visuelle de Nyktalop Mélodie ( avec également restitution des créations réalisées en durant les ateliers du camping)

st-Loup-Lamairé place des poulies Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 86 30 10 61 Centre bourg, utilisation des parkings alentours, accès piétons

©Nyktalop Melodie