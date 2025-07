Nymphée gallo-romain de Gennes Gennes Gennes-Val-de-Loire

Vestiges d’un temple gallo-romain dédié aux Nymphes, les déesses des eaux et forêts. Le Nymphée de Gennes se situe dans le parc du Logis de Mardron (demeure privée).

Les premières fouilles eurent lieu de 1882 à 1896 puis de nouvelles ont été entreprises depuis 2021.

Découvrez les vestiges de cette probable fontaine monumentale grâce aux visites guidées proposées par l’association Augura.

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 Visite guidée à partir de 14h, à partir de 15h30 et à partir de 17h. .

Gennes 1 place Saint-Vétérin Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

English :

Remains of a Gallo-Roman temple dedicated to the Nymphs, the goddesses of waters and forests. The Nymphée de Gennes is located in the park of the Logis de Mardron (private residence).

German :

Überreste eines gallo-römischen Tempels, der den Nymphen, den Göttinnen des Wassers und der Wälder, gewidmet war. Das Nymphäum von Gennes befindet sich im Park des Logis de Mardron (Privathaus).

Italiano :

Resti di un tempio gallo-romano dedicato alle Ninfe, le dee delle acque e delle foreste. La Nymphée de Gennes si trova nel parco del Logis de Mardron (una residenza privata).

Espanol :

Restos de un templo galo-romano dedicado a las Ninfas, diosas de las aguas y los bosques. La Nymphée de Gennes se encuentra en el recinto del Logis de Mardron (residencia privada).

