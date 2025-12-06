NYOKOBOP FESTIVAL : Ammar 808 + Ale Hop & Titi Bakorta Le Hasard Ludique Paris

NYOKOBOP FESTIVAL : Ammar 808 + Ale Hop & Titi Bakorta Le Hasard Ludique Paris samedi 6 décembre 2025.

AMMAR 808

Depuis la sortie du premier album d’AMMAR 808, Maghreb United (2018) – un classique électronique grondant pan-nord-africain – le producteur tunisien a été à l’avant-garde des artistes naviguant à l’intersection des sonorités traditionnelles et électroniques.

Son troisième album Club Tounsi, profondément enraciné dans son identité tunisienne, n’est pas seulement qu’une déclaration puissante. C’est aussi une joyeuse célébration du dancefloor, mêlant les rythmes et l’instrumentation mézoudienne à une explosion incroyablement contagieuse de basses futuristes.

+ Ale Hop & Titi Bakorta

La collaboration entre Titi Bakorta et Ale Hop, dévoilée sur leur premier album Mapambazuko en 2025, présente un mélange audacieux d’expérimentation pop qui fusionne l’électronique dansante avec un soukous fragmenté et intense.

Leur son fusionne les rythmes palpitants d’une musique congolaise réinventée avec des riffs de guitare hypnotiques et une électronique entraînante. Le guitariste basé à Kampala, Titi Bakorta, apporte son approche psychédélique au folk congolais, avec des boucles de guitare complexes et des sons flous, qui complètent parfaitement l’électronique fragmentée et finement texturée, les guitares bruyantes et les synthétiseurs de l’artiste péruvienne Ale Hop.

Ammar 808 + Ale Hop & Titi Bakorta| Nyokobop Festival 2025

Le samedi 06 décembre 2025

de 20h00 à 23h55

payant Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

