NYOKOBOP FESTIVAL : Bambii + Meth Math & Dinamarca + Vivi’K La Bellevilloise Paris mercredi 3 décembre 2025.

Mando-trap, kwaito-house, gqom, électro sabar, amapiano, min’yō électro, zague, nu-dabke, neo perreo, singeli, gommance, dancehall, gengetone… Expérimentales ou mainstream, DIY ou ultra-produites… Depuis 6 ans le festival NYOKOBOP donne un aperçu de l’immense diversité de musiques qui révolutionnent le paysage musical mondial, souvent nées dans les rues et les clubs. Porté par Le Hasard Ludique & Super!, le festival NYOKOBOP revient en 2025 pour sa 7e édition et investit 4 lieux parisiens, pour 5 soirées concerts et club !

LINE-UP :

BAMBII

Meth Math & Dinamarca

Vivi k

Découvrez toutes les dates de NYOKOBOP 2025 : nyokobopfestival.fr

Identité graphique : Chloé Grinenberger

@chloe.grienenberger

https://www.instagram.com/chloe.grienenberger/

NYOKOBOP Festival est porté par Le Hasard Ludique & Super!

Sur place : 22€

Bambii + Meth Math & Dinamarca + Vivi’K | Nyokobop Festival 2025

Le mercredi 03 décembre 2025

de 18h00 à 23h00

payant Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer 75020 Paris

