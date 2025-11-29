NYOKOBOP FESTIVAL : BombayMami + LaBlackie Le Hasard Ludique Paris

BombayMami

BombayMami, artiste indo-suisse, a pris le Monde d’assaut avec son tube viral Fire in Delhi.

Mélangeant harmonieusement la musique classique indienne avec le RnB et la pop, elle crée un univers sonore et visuel audacieux. Son prochain album, Peaceful Attitude, fait le lien entre ces influences, en collaborant avec des joueurs de tabla, des sitaristes et des producteurs contemporains.

Chanteuse, compositrice et directrice artistique, BombayMami ne se contente pas de jouer de la musique : elle raconte des histoires à travers le son, la mode et les images.

+ LaBlackie

Originaire de Barcelone, LaBlackie est une rappeuse et chanteuse qui a fait sensation sur la scène urbaine espagnole grâce à son style provocateur, ses paroles réfléchies, sa polyvalence et son esthétique distinctive.

LaBlackie a découvert la musique comme moyen d’expression dès son plus jeune âge. Influencée par des artistes tels que Nicki Minaj, elle a commencé le freestyle en s’inspirant de la scène américaine démontrant sa capacité à fusionner le drill, la trap, le dancehall et le rap. Sa musique se caractérise par des rythmes entraînants, des paroles audacieuses et une attitude débordante.

Bombay Mami + LaBlackie | Nyokobop Festival 2025

Le samedi 29 novembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Paris

