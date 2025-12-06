NYOKOBOP FESTIVAL : Coco Em + Hassan Abou Alam + Caos.808 + SUNK La Station – Gare des Mines Paris-18E-Arrondissement

NYOKOBOP FESTIVAL : Coco Em + Hassan Abou Alam + Caos.808 + SUNK La Station – Gare des Mines Paris-18E-Arrondissement vendredi 5 décembre 2025.

COCO EM

Figure incontournable de la scène électronique africaine, résidente sur Worldwide FM, la DJ et productrice kenyane Coco Em a déjà marqué de ses sets aventureux les plus grandes scènes : Boiler Room, Nyege Nyege Festival, Roskilde, Trans Musicales, ou encore le mythique club Fabric à Londres… Aucun dancefloor ne résiste à sa musique créative ! Elle abat les frontières de styles en mettant en lumière les rythmes traditionnels africains, dans des sets sets percussifs et éclectiques.

Avec un son qui passe facilement de l’afro house au kuduro, en faisant des détours par le lingala, le hip-hop et bien d’autres styles… Ses lives ont toujours un seul et unique leitmotiv : faire danser le monde.

+ HASSAN ABOU ALAM

Le DJ et producteur cairote Hassan Abou Alam s’est lancé dans l’industrie en 2008, évoluant « de l’electro-house progressive » vers une techno sombre, jusqu’à faire son chemin vers « une forme de bass music percussive et breakée »*.

Sa fascination pour la musique électronique remonte à l’adolescence, dès ses 15 ans il commence à produire de la house progressive et de la techno. Après des passages remarqués sur les labels Rhythm Section et Casa Voyager, il continue avec Banoffee Pies et sort son EP Falsa, une autre de ses pépites sorties en 2022. Hassan revient avec Shalfata, nouvel EP entre bass music lourde et electronica saillante, infusé de folklore traditionnel égyptien.

+ SUNK

SUNK est une productrice de musique électronique et DJ pionnière en Chine. Basée à Pékin, elle s’est imposée comme l’une des artistes les plus prometteuses de la scène electro locale en plein essor, grâce à son style personnel affirmé et empreint d’une culture orientale ancienne et mystérieuse.

Ses performances DJ live sont contagieuses et toujours multi-styles, intégrant des éléments progressifs, break et techno.

+ CAOS.808

Mêlant punk, reggaeton, techno et cumbia, Caos.808 détruit tout sur son passage pour laisser place à une musique invoquant Alice Glass, Sarah Hebe et Mr Oizo. Armé d’un son hyperpunk et turboperreo, le duo franco-péruvien aux textes engagés et enragés, transforme chaque beat en explosion d’adrénaline et laisse chaque spectateur en état de transe. Préparez-vous à vivre le Chaos.

COCO EM + HASSAN ABOU ALAM + CAOS 808 + SUNK | Nyokobop Festival

Le vendredi 05 décembre 2025

de 23h00 à 06h00

payant Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-06T00:00:00+01:00

fin : 2025-12-06T07:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-05T23:00:00+02:00_2025-12-05T06:00:00+02:00

La Station – Gare des Mines 29 Avenue de la Porte d’Aubervilliers 75018 Paris-18E-Arrondissement

https://www.facebook.com/events/1355664829455439/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/profile.php?id=61551954654458 https://www.facebook.com/profile.php?id=61551954654458