Nyokobop Festival La Bellevilloise Paris

Nyokobop Festival La Bellevilloise Paris vendredi 28 novembre 2025.

Depuis 2018 il donne un aperçu de l’immense diversité de musiques qui révolutionnent le paysage musical mondial. En 6 éditions, portées par Le Hasard Ludique, c’est une centaine d’artistes qui ont été programés•es, et des dizaines de nationalités, de sons, de langues, de visages et de combats représentés.

Marina Satti, Villano Antillano, Girl Ultra, Mosty, Simona, Moliy, Tamada, Sami Galbi, Nesa Azadikhah, La Valentina, De Schuurman, Genosidra, Syqlone, Kabeaushé, JetLag, Yendry, Ms Nina, Nonso Amadi, La Zowi, Nihiloxica, Lady Donli, None Sounds, Badiâa Bouhrizi, Koast, Sadandsolo, El Kontessa, Anti-mass, DJ Lag, Bea Pelea, Quinze Quinze, Kampire, Baiuca, Taxi Kebab, Ghetto Kumbe, Pongo, Sonia Calico, Kokoko!, Dengue Dengue Dengue, Zenobia, Tshegue, Phelimuncasi…

NYOKOBOP revient à l’automne 2025 pour une 7e édition !

Le festival NYOKOBOP s’intéresse aux musiques contemporaines issues de territoires encore trop peu représentés sur nos scènes et invite le public à décentrer son écoute de l’occident.

Du vendredi 28 novembre 2025 au samedi 06 décembre 2025 :

payant

De 14 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-28T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-07T00:59:59+01:00

Date(s) :

La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer 75020 Paris