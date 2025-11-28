NYOKOBOP FESTIVAL : Perreo pal’ Mundo : Doble P w/ Jetlag Gang Cabaret sauvage Paris

NYOKOBOP FESTIVAL : Perreo pal’ Mundo : Doble P w/ Jetlag Gang Cabaret sauvage Paris vendredi 28 novembre 2025.

Perreo pa’l Mundo, c’est une soirée JetLag (presque) comme les autres, avec un supplément Superguest. Retrouve la team JetLag dans un grand club parisien, avec tes dj & performeurs·es préférés·es, et en bonus un showcase d’un·e du chouchou du Movimiento déniché par la team NYOKOBOP : l’Argentin star du RKT, DobleP !

Soirée en collaboration avec JetLag le média qui met en lumière les cultures latines & hispanophones à travers des contenus éditoriaux, des émissions de radio et des événements.

Ven. 28 novembre 2025

Cabaret Sauvage, Paris

️ 18€ early // 21€ regular // 23€ late // 25€ sur place

00h – 06h

Découvrez toutes les dates du festival : nyokobopfestival.fr

Identité graphique : Chloé Grinenberger

@chloe.grienenberger

https://www.instagram.com/chloe.grienenberger/

payant

Public adultes. A partir de 18 ans.

Cabaret sauvage 59 Boulevard Macdonald 75019 Paris

Métro -> 7 : Porte de la Villette (Paris) (212m)

Bus -> 71139150152 : Porte de la Villette (Paris) (212m)

Vélib -> Porte de la Villette (238.99m)

