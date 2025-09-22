Nyotaimori Théâtre Les Arts Cluny

Nyotaimori

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-02-03 20:00:00

fin : 2026-02-03 20:25:00

2026-02-03

COMPAGNIE CES MESSIEURS SÉRIEUX

Théâtre

Le travail est-il le centre de nos vies ? Avec un humour grinçant, l’autrice québécoise Sarah Berthiaume s’intéresse aux systèmes capitalistes qui nous transforment en objet et nous poussent au burnout. Empreint de réalisme magique où l’ordinaire se confond à l’extraordinaire, Nyotaimori (pratique japonaise consistant à manger des sushis sur le corps nue d’une femme) nous entraîne dans la spirale surréaliste de Maude, une pigiste submergée.

L’absence de limite avec sa vie intime l’entraînera dans un voyage de Montréal au Japon et du Texas à l’Inde, à la rencontre de personnages partageant la même aliénation. Accompagnés d’une musique électro-pop jouée en live, trois acteurs donnent vie à cette comédie dramatique aux multiples facettes.

Dès 14 ans

Interprétation Sébastien Chabane, Claire Théodoly, Elisabeth Hölzle • Composition musicale originale Gabriel Afathi • Interprétation musicale live Emilien Dodeman • Direction & mise en scène Renaud Diligent • Écriture Sarah Berthiaume texte publié aux Éditions de ta Mère • Collaboration dramaturgique Sarah Cillaire • Costumes Cécile Choumiloff • Son et régie son Anthony Dascola / Robin Charlet • Création lumière Pascale Renard • Régisseuse lumières Laurie Salvy • Régisseur général Anthony Dascola • Chargée de production Gallane Decerle • Décors Emmanuelle Debeusscher

Avec le soutien d’Affluences réseau du spectacle vivant en Bourgogne-Franche-Comté. .

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

