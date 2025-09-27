Ô Salle socio-culturelle Averton

Ô Compagnie La Volubile Spectacle familial Théâtre de marionnettes et jeu burlesque

A partir de 3 ans

José et Carlos vivaient heureux au bord d’un lac. Un matin, le lac a disparu,

ils partent à la recherche d’eau… Pendant leur absence, un oiseau assoiffé

et un paresseux déshydraté investissent la maison, ils cherchent eux

aussi… de l’eau !

Théâtre de marionnettes et jeu burlesque, décor malicieux pour deux

comédiens bruiteurs et manipulateurs d’objets.

Venez découvrir l’envers du décor d’un spectacle de marionnettes !

Merci d’arriver 15 minutes avant le spectacle.

Tarif réduit 6€ / Tarif plein 10€ .

Salle socio-culturelle Rue du Pavillon Averton 53700 Mayenne Pays de la Loire culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr

English :

Ô Compagnie La Volubile Family show Puppet theater and burlesque play

German :

Ô Compagnie La Volubile Familienshow Puppentheater und burleskes Spiel

Italiano :

Ô Compagnie La Volubile: spettacolo per famiglie teatro di marionette e burlesque

Espanol :

Ô Compagnie La Volubile: Espectáculo familiar Teatro de marionetas y número burlesco

