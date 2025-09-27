Ô Salle socio-culturelle Averton
Ô Salle socio-culturelle Averton samedi 27 septembre 2025.
Salle socio-culturelle Rue du Pavillon Averton Mayenne
Début : 2025-09-27 18:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Ô Compagnie La Volubile Spectacle familial Théâtre de marionnettes et jeu burlesque
A partir de 3 ans
José et Carlos vivaient heureux au bord d’un lac. Un matin, le lac a disparu,
ils partent à la recherche d’eau… Pendant leur absence, un oiseau assoiffé
et un paresseux déshydraté investissent la maison, ils cherchent eux
aussi… de l’eau !
Théâtre de marionnettes et jeu burlesque, décor malicieux pour deux
comédiens bruiteurs et manipulateurs d’objets.
Venez découvrir l’envers du décor d’un spectacle de marionnettes !
Merci d’arriver 15 minutes avant le spectacle.
Tarif réduit 6€ / Tarif plein 10€ .
Salle socio-culturelle Rue du Pavillon Averton 53700 Mayenne Pays de la Loire culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr
English :
Ô Compagnie La Volubile Family show Puppet theater and burlesque play
German :
Ô Compagnie La Volubile Familienshow Puppentheater und burleskes Spiel
Italiano :
Ô Compagnie La Volubile: spettacolo per famiglie teatro di marionette e burlesque
Espanol :
Ô Compagnie La Volubile: Espectáculo familiar Teatro de marionetas y número burlesco
