O' Bal Duo en showcase l'Archipel Fouesnant samedi 8 novembre 2025.

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2025-11-08 16:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Gaëlle Lavarec et Bruno Rivoal

Duo harpe celtique percussions et chant

Issus tous deux du pays Glazig, Gaëlle Lavarec et Bruno Rivoal se connaissent depuis qu’ils sont tombés dans la marmite de musique celtique.

L’ambiance musicale qu’ils proposent laisse une grande place à leurs instruments acoustiques et à la voix. Viennent s’y mêler quelques nouveaux sons en superposition qui permettent de mettre en fusion tradition et composition.

Pour ce showcase, ils ont préparé un répertoire de musique à danser en fest-noz et bal folk avec un Kas-ha-barh local, un Andro à la p’tite semaine, un Loudéac à l’heure et une Valse qui passe à 5 temps, une Scottish western, et d’autres airs pour pieds en suspension… .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

