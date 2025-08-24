Ô Berges d’été 2025 – dimanche 24 août Bassin des Goachères Massy

Ô Berges d’été 2025 – dimanche 24 août Bassin des Goachères Massy dimanche 24 août 2025.

Ô Berges d’été 2025 – dimanche 24 août Dimanche 24 août, 15h00 Bassin des Goachères Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-24T15:00:00 – 2025-08-24T21:00:00

Fin : 2025-08-24T15:00:00 – 2025-08-24T21:00:00

Ça y est, l’été massicois est arrivé !

Voici la 8e édition du festival Ô Berges d’été avec encore un programme riche en spectacles, concerts, ateliers créatifs… venez vous détendre sous les parasols, dans les transats ou sur l’herbe pour siroter un petit verre, déguster un pique-nique, oser un maquillage artistique… Dans un bel écrin de verdure, nous avons réuni tout ce qu’il vous faut pour passer de joyeux après-midi en solo, en famille ou entre amis au bord de l’eau ! Ne pas hésiter à prolonger en soirée, toutes dansantes…

Rendez-vous autour des berges du bassin des Goachères (devant la mairie) à partir de 15h les dimanches 6 et 13 juillet et le 24 août !

***

– « En Catimini » (Cie Monsieur Alambic)

– « Houl » (Cie Sept Fois la Langue)

– « Clap » (Cie SopaLoca)

– « Chapeau Magique » (Paul-Henri Jeannel)

– Pat Kalla et le Super Mojo (Concert en partenariat avec la SMAC Paul B)

– Ateliers d’initiation à la mosaïque, au modelage avec la pâte polymère, à la fanzine, à la broderie suisse, à l’entretien épistémique.

Bassin des Goachères 1 avenue du Général de Gaulle 91300 Massy Massy 91300 Atlantis Essonne Île-de-France

Ça y est, l’été massicois est arrivé !

© Service de la communication de la Ville de Massy