Essonne

Ô Berges d’été 2025 – dimanche 6 juillet Bassin des Goachères Massy 6 juillet 2025 15:00

Ô Berges d’été 2025 – dimanche 6 juillet Dimanche 6 juillet, 15h00 Bassin des Goachères Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-06T15:00:00 – 2025-07-06T21:00:00

Fin : 2025-07-06T15:00:00 – 2025-07-06T21:00:00

Ça y est, l’été massicois est arrivé !

Voici la 8e édition du festival Ô Berges d’été avec encore un programme riche en spectacles, concerts, ateliers créatifs… venez vous détendre sous les parasols, dans les transats ou sur l’herbe pour siroter un petit verre, déguster un pique-nique, oser un maquillage artistique… Dans un bel écrin de verdure, nous avons réuni tout ce qu’il vous faut pour passer de joyeux après-midi en solo, en famille ou entre amis au bord de l’eau ! Ne pas hésiter à prolonger en soirée, toutes dansantes…

Rendez-vous autour des berges du bassin des Goachères (devant la mairie) à partir de 15h les dimanches 6 et 13 juillet et le 24 août !

***

– Fanfare Truba Supa

– « Radio 2000 » (Cie du Grand Hotel)

– « Les Horsemen » et « Les Cupidons » (Cie Les Goulus)

– « La Mare où [l’]on se mire » (ChienDent Théâtre)

– « Quel Toupet ! » (Cie Quignon sur Rue)

– Récital d’opéra (en partenariat avec l’Opéra de Massy)

– Raul Monsalve y los Forajidos (Concert en partenariat avec la SMAC Paul B)

– Coeur de Flutes (Concert)

– Ateliers d’initiation à la mosaïque, à la teinture végétale, à la flipbook.

Bassin des Goachères 1 avenue du Général de Gaulle 91300 Massy Massy 91300 Atlantis Essonne Île-de-France

Ça y est, l’été massicois est arrivé !

© Service de la communication de la Ville de Massy