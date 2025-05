O’ bivwak 44e festival d’orientation – Saint-Julien-Chapteuil, 7 juin 2025 07:00, Saint-Julien-Chapteuil.

Haute-Loire

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

2025-06-07

Festival d’orientation, 44ème édition les 7/8 Juin 2025 au coeur du Meygal, à Saint Julien Chapteuil.

Courses d’orientation en milieu naturel pour tous les niveaux, raid, rando, trail, bivouac… Une multitude d’expériences pour tous !

Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 56 00 82 49 contact@obivwak.net

English :

Orienteering Festival, 44th edition on June 7/8, 2025 in the heart of the Meygal, at Saint Julien Chapteuil.

Orienteering in natural surroundings for all levels, raids, hikes, trails, bivouacs… A multitude of experiences for all!

German :

Festival d’orientation, 44. Ausgabe am 7./8. Juni 2025 im Herzen des Meygal, in Saint Julien Chapteuil.

Orientierungsläufe in natürlicher Umgebung für alle Niveaus, Raid, Wanderung, Trail, Biwak… Eine Vielzahl von Erlebnissen für alle!

Italiano :

Festival dell’Orienteering, 44a edizione il 7/8 giugno 2025 nel cuore della Meygal, a Saint Julien Chapteuil.

Orienteering in un ambiente naturale per tutti i livelli, raid, escursioni, sentieri, bivacchi… Qualcosa per tutti!

Espanol :

Festival de Orientación, 44ª edición los días 7/8 de junio de 2025 en el corazón del Meygal, en Saint Julien Chapteuil.

Orientación en un entorno natural para todos los niveles, raids, caminatas, senderos, vivacs… ¡Una multitud de experiencias para todos!

