Ô bon Printemps Hôtel Wendel Paris

Le printemps s’installe, apportant avec lui son énergie douce et vivifiante. Pour accompagner cette montée de lumière, la classe de chant lyrique, sous la direction d’Yves Coudray propose un moment musical placé sous le signe de la poésie et de la fraîcheur : « Ô bon Printemps », un concert qui réunit les œuvres de quelques-unes des figures les plus marquantes du répertoire vocal français.

Le programme mettra à l’honneur un florilège de mélodies, airs et ensembles de Nadia Boulanger, Pauline Viardot, Chrétien, Debussy, Delibes, Godard, Massenet, Saint-Saëns et Ravel. Autant de compositeurs et compositrices qui, chacun à leur manière, ont capturé l’essence de la nature, la grâce du renouveau et la délicatesse des émotions humaines.

Comme une promenade musicale, le concert guidera les auditeurs à travers des atmosphères tour à tour légères, souriantes, rêveuses ou intensément expressives. Les voix se répondront, se mêleront, et offriront un panorama sensible des multiples visages du printemps : celui qui inspire, celui qui apaise et celui qui émerveille.

Les chanteurs seront accompagnés au piano par Itsuko Hervieux Mukaiyama, dont la musicalité attentive et le jeu raffiné souligneront les nuances et la profondeur de chaque œuvre. Ensemble, ils donneront vie à un répertoire d’une grande richesse, aussi varié que cohérent, tissé de couleurs et de sentiments.

Rendez-vous samedi 28 mars 2026 pour partager ce moment suspendu, véritable célébration de la saison nouvelle et de la joie de chanter ensemble.

Entre éclats de lumière, parfums de renouveau et pages musicales empreintes de délicatesse, la classe de chant vous invite à célébrer la saison nouvelle lors du concert « Ô bon Printemps ». Un programme riche en couleurs, réunissant de grandes signatures de la mélodie française, accompagné au piano par Itsuko Hervieux Mukaiyama.

Le samedi 28 mars 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T18:00:00+01:00

fin : 2026-03-28T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-28T17:00:00+02:00_2026-03-28T18:00:00+02:00

Hôtel Wendel 10 rue de Clichy 75009 Paris

+33628019152 ornella.ramasawmy@pais.fr



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