O Brasil é Aqui – Centre Claude Cahun – Centre Claude Cahun Nantes, 5 juin 2025 15:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-05 15:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Dans le cadre de la Saison Brésil – France 2025, en partenariat avec le Réseau Diagonal, le Centre Claude Cahun présente O Brasil é aqui, une série d’événements autour de la photographie brésilienne et de la manière dont elle accuse les discriminations sociales du pays.Ainsi, du 21 mai au 23 août, le Centre Claude Cahun accueillera une exposition présentant les travaux de Rogério Vieira et Rafa Bqueer. Un vernissage aura lieu le 20 mai à partir de 18h.Rogério Vieira et Rafa Bqueer contestent la discrimination et les inégalités que les populations noires ou dites « en marge de la société » subissent au Brésil aujourd’hui.L’exposition O Brasil é aqui regroupe ainsi les travaux des deux artistes, à savoir la série « Somos todos Alvos Aqui » de Rogério Vieira, 2020 et les courts métrages « Themônias » de Rafa Bqueer, 2021.« Somos todos alvos aqui » est une série de portraits qui dénoncent les violences policières au sein des favelas du Brésil. Les « Themônias », quant à elles, sont un collectif artistique du nord du Brésil inspiré par la culture drag. Rafa Bqueer, membre du collectif, l’a documenté dans une œuvre comprenant quatre courts métrages.Toutes les informations sont à retrouver sur le site du centre Claude Cahun.

Centre Claude Cahun Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

09 52 77 23 14 https://centreclaudecahun.fr contact@centreclaudecahun.fr https://centreclaudecahun.fr/fr