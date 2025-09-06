O CHAOS RIT Journée animations Bouchamps-lès-Craon

O CHAOS RIT Journée animations Bouchamps-lès-Craon samedi 6 septembre 2025.

O CHAOS RIT Journée animations

Lieu-dit La Cahorie Bouchamps-lès-Craon Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 15:00:00

fin : 2025-09-06 20:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Programme d’été O Chaos Rit !

Le 6 septembre venez profitez d’un après-midi en milieu rural

Au programme

de 15h à 15h45 sieste poétique

Venez vous reposer à l’ombre des arbres et suivre les poésies « le vent des mots » de Mérézel (8 x 5 minutes)

de 17h à 17h30 atelier plantes sauvages

Découvrez les nos plantes sauvages grâce à une promenade curieuse dans la nature avec Miko

20h scène ouverte !

Vous chantez, êtes musicien, danseur, vous faites des mime sou des sketch ? La scène est à vous !

Informations ochaosrit@gmail.com 06 08 51 01 77 .

Lieu-dit La Cahorie Bouchamps-lès-Craon 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 6 08 51 01 77 ochaosrit@gmail.com

English :

Summer program O Chaos Rit!

German :

Sommerprogramm O Chaos Rit!

Italiano :

Programma estivo O Chaos Rit!

Espanol :

¡Programa de verano O Chaos Rit!

L’événement O CHAOS RIT Journée animations Bouchamps-lès-Craon a été mis à jour le 2025-08-16 par SUD MAYENNE