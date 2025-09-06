O CHAOS RIT Journée animations Bouchamps-lès-Craon
Lieu-dit La Cahorie Bouchamps-lès-Craon Mayenne
Tarif : – –
Début : 2025-09-06 15:00:00
fin : 2025-09-06 20:00:00
2025-09-06
Programme d’été O Chaos Rit !
Le 6 septembre venez profitez d’un après-midi en milieu rural
Au programme
de 15h à 15h45 sieste poétique
Venez vous reposer à l’ombre des arbres et suivre les poésies « le vent des mots » de Mérézel (8 x 5 minutes)
de 17h à 17h30 atelier plantes sauvages
Découvrez les nos plantes sauvages grâce à une promenade curieuse dans la nature avec Miko
20h scène ouverte !
Vous chantez, êtes musicien, danseur, vous faites des mime sou des sketch ? La scène est à vous !
Informations ochaosrit@gmail.com 06 08 51 01 77 .
Lieu-dit La Cahorie Bouchamps-lès-Craon 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 6 08 51 01 77 ochaosrit@gmail.com
