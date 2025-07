O CHAOS RIT Spectacle danse, jonglage, clowns et concert ! O CHAOS RIT ! Bouchamps-lès-Craon

O CHAOS RIT Spectacle danse, jonglage, clowns et concert ! O CHAOS RIT ! Bouchamps-lès-Craon samedi 9 août 2025.

O CHAOS RIT Spectacle danse, jonglage, clowns et concert !

O CHAOS RIT ! Lieu-dit La Cahorie Bouchamps-lès-Craon Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 15:00:00

fin : 2025-08-09 21:00:00

Date(s) :

2025-08-09

L’été O Chaos Rit !

Au programme spectacle jonglé et dansé, spectacle de clown et concert en soirée

Spectacle « Hat Mots Sphères »

Spectacle solo tous publics qui mêle jonglerie, danse, poésie et burlesque pour traiter de sujets universels comme la parentalité, le travail, la relation amoureuse, la folie, le rêve…

C’est une invitation à traverser quelques moments de la vie d’un homme énigmatique et contrasté, de plonger dans ses rêves et de découvrir sa réalité, son rapport au monde, sa quête de sens, d’identité et de liberté. Ce papa se débat avec ses responsabilités, ses peurs et la pression sociale en tentant de garder la légèreté de son enfance. Autour de lui, les objets semblent prendre vie, flottant parfois dans les airs ou imposant leur propre volonté…

Tous publics

Durée 50 min

Spectacle de clown « Ginette »

Spectacle clownesque poétique et musical

Pour petits et grands

Durée 30min

Pour clôturer cette journée, concert à 20h par Jameuze et Mérézel un duo de chansons françaises !

Informations 06 08 51 01 77 ochaosrit@gmail.com .

O CHAOS RIT ! Lieu-dit La Cahorie Bouchamps-lès-Craon 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 6 08 51 01 77 ochaosrit@gmail.com

English :

Summer O Chaos Rit!

German :

Sommer O Chaos Lacht!

Italiano :

Estate O Chaos Rit!

Espanol :

¡Summer O Chaos Rit!

L’événement O CHAOS RIT Spectacle danse, jonglage, clowns et concert ! Bouchamps-lès-Craon a été mis à jour le 2025-07-17 par SUD MAYENNE