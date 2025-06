O CHAOS RIT Spectacles clowns & concert O CHAOS RIT Bouchamps-lès-Craon 5 juillet 2025 15:00

Mayenne

O CHAOS RIT Spectacles clowns & concert O CHAOS RIT Lieu-dit La Cahorie Bouchamps-lès-Craon Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 15:00:00

fin : 2025-07-05 22:00:00

Date(s) :

2025-07-05

L’été O Chaos Rit !

Au programme deux spectacles de clowns (à partir de 6 ans):

15h « Ridicule » par la Compagnie Mismo

Aujourd’hui c’est jour d’anniversaire !

Le clown Mismo t’invite à la grande fête qu’il a organisé pour célébrer ça.

Au programme, des blagues, des ballons et pleins d’autres surprises super spectaculaires…

Qu’on se le dise ! Mismo est prêt à tout pour vous faire passer un moment inoubliable.

Alors n’hésitez pas à ramener vos amis, vos parents et vos enfants.

A ses risques et périls, Le clown vous attend.

18h « Amour, Chips et Dignité » par La Clowne Victoire

Avec la figure innocente et démesurée du clown, ce spectacle parle de ̀ , . Celles et ceux qui désirent “faire partie”, et qui resteront au rebord.

Dans sa quête désespérée d’amour et de rencontre, la clowne Victoire invite le public dans sa solitude, et à partager tous les fragments d’elle-même. ̀ ’ ́ ̀ œ .

Ils seront suivie de près par un concert du groupe Peace Maker qui propose de la musique métissée à 20h

Programmation ouverte à tout public !

Infos 06 08 51 01 77 ochaosrit@gmail.com .

O CHAOS RIT Lieu-dit La Cahorie

Bouchamps-lès-Craon 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 6 08 51 01 77 ochaosrit@gmail.com

English :

Summer O Chaos Rit!

German :

Sommer O Chaos Lacht!

Italiano :

Estate O Chaos Rit!

Espanol :

¡Summer O Chaos Rit!

L’événement O CHAOS RIT Spectacles clowns & concert Bouchamps-lès-Craon a été mis à jour le 2025-06-20 par SUD MAYENNE