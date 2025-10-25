Ö comme oiseau L’Île-Bouchard

Ö comme oiseau L’Île-Bouchard samedi 25 octobre 2025.

Ö comme oiseau

Salle des fêtes L’Île-Bouchard Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Comme chaque année, L’Île aux Livres participe au festival » Et si on en parlait », organisé par la bibliothèque départementale. Le thème 2025 du festival est le voyage.

Pour parler de voyage, nous embarquons avec la compagnie Ymankpadar, à la rencontre de drôles d’oiseaux !

Comme chaque année, L’Île aux Livres participe au festival » Et si on en parlait », organisé par la bibliothèque départementale. Le thème 2025 du festival est le voyage.

Pour parler de voyage, nous embarquons avec la compagnie Ymankpadar, à la rencontre de drôles d’oiseaux !

Au cœur du Berry, un homme savait parler aux oiseaux. Il aimait tant leur compagnie, qu’il mit à leur disposition la plus haute salle du château. Des oiseaux du monde entier trouvaient refuge dans sa demeure, un peu délabrée mais accueillante. Jusqu’à ce que…

Venez embarquer dans cette aventure, vous y rencontrerez des volatiles hauts en couleur.

Un spectacle musical familial, à partir de 3 ans.

Réservation obligatoire par mail bibliotheque@mairie-ilebouchard.fr ou par téléphone. .

Salle des fêtes L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 20 09 bibliotheque@mairie-ilebouchard.fr

English :

Like every year, L’Île aux Livres is taking part in the « Et si on en parlait » festival organized by the departmental library. The festival’s 2025 theme is travel.

To talk about travel, we’re embarking with the Ymankpadar company, to meet some funny birds!

German :

Wie jedes Jahr nimmt L’Île aux Livres am Festival « Et si on en parlait » teil, das von der Bibliothèque départementale organisiert wird. Das Thema des Festivals 2025 ist die Reise.

Um über das Reisen zu sprechen, schiffen wir uns mit der Kompanie Ymankpadar ein, um lustige Vögel zu treffen!

Italiano :

Come ogni anno, L’Île aux Livres partecipa al festival « Et si on en parlait », organizzato dalla biblioteca dipartimentale. Il tema del 2025 è il viaggio.

Per parlare di viaggi, ci imbarchiamo con la compagnia Ymankpadar, per incontrare strani uccelli!

Espanol :

Como cada año, L’Île aux Livres participa en el festival « Et si on en parlait », organizado por la biblioteca departamental. El tema del 2025 es el viaje.

Para hablar de viajes, nos embarcamos con la compañía Ymankpadar, ¡para conocer a unos extraños pájaros!

L’événement Ö comme oiseau L’Île-Bouchard a été mis à jour le 2025-09-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme