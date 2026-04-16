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Ô fêtes Pradétannes Place Général de Gaulle Le Pradet

Ô fêtes Pradétannes Place Général de Gaulle Le Pradet vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Place Général de Gaulle

Adresse : Parvis de l'Office de Tourisme

Ville : 83220 Le Pradet

Département : Var

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif :

Le Pradet

Ô fêtes Pradétannes

Place Général de Gaulle Parvis de l’Office de Tourisme Le Pradet Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-24

La Ville du Pradet vous convie à son évènement Ô fêtes Pradétannes
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Place Général de Gaulle Parvis de l’Office de Tourisme Le Pradet 83220 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 08 69 47  accueil@le-pradet.fr

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English : Ô fêtes Pradétannes

The town of Le Pradet invites you to its Ô fêtes Pradétannes event

L’événement Ô fêtes Pradétannes Le Pradet a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Provence Méditerranée