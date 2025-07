Ô GARAGE FESTIVAL Pizzeria Ô garage Hures-la-Parade

Ô GARAGE FESTIVAL Pizzeria Ô garage Hures-la-Parade vendredi 25 juillet 2025.

Ô GARAGE FESTIVAL

Pizzeria Ô garage La parade Hures-la-Parade Lozère

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-25

Mini festival à la pizzeria Ô garage ! Le vendredi et samedi, retrouvez Steel Alive, Adil Smaali, Balaphonik sound system, Roots raid, Flor de cajù et In jah garden covenant . Le dimanche, apéro et DJ set de Camargue social club.

Bar et petite restauration sur place, ouverture du site à 18h. Réservation conseillée.

Vendredi 25 juillet (18h30 1h)

☆★☆ ☆★☆ (World Fusion Homme-Orchestre)

On ne présente plus le multi-instrumentiste tant il a multiplié les concerts marquants ces dernières années ! Entre un show survolté et visuel où tous les instruments sont joués en direct et une musique inspirée tant par les paysages sonores lointains que les musiques électroniques, il faut dire que l’expérience Live de Balaphonik Sound System est particulièrement marquante… À ne pas rater !

☆★☆ ☆★☆ (World Electro)

SMAÂLI signifie écoute moi en Darija dialecte marocain –

Cet artiste chanteur, musicien, auteur et compositeur défend la mixité et le mélange des cultures de la trance acoustique aux trances électroniques. Sur scène les basses du Guembri basse marocaine rencontrent les sons électriques et guident un chant puissant chargé d’histoire et de traditions.

★☆ ̀ ☆★☆ (Forrò)

Flor de Cajú est un quartet de Forró basé à Lyon, composé de quatre musicien·nes brésilien·es et français·es.

Ce groupe apporte la chaleur et l’authenticité du Forró, un style de musique et de danse populaire du Nord-Est du Brésil avec une énergie débordante. Vous pourrez ainsi faire connaissance avec différentes danses et rythmes du Forró tel que le Xote, le Xaxado, le Rastapé et le Baião.

⸻⸺⸺⸺⸻⸻⸻

Samedi 26 juillet (18h 1h)

☆★☆ ☆★☆ (Live Dub/Instrumental)

Créé en 2014 à Lyon, Steel Alive évolue depuis entre la France métropolitaine et l’île de la Réunion. Le duo est formé par Pouss, à la composition, à l’accordéon et au clavier ; et Lucas, qui alterne entre scratch, guitare et drumpad. Leur univers sonore est composé d’une base Dub enrichie de rythmes Hip-Hop, d’éléments de World Music et de scratchs, créant un mélange explosif allant du Reggae au Stepper rehaussé d’une touche organique et accompagné de son élément caractéristique l’accordéon.

☆★☆ ☆★☆ (Live Deep Dub)

Roots Raid est né en 2011 sous l’impulsion de deux amis musiciens/producteurs Natty Bass, guitariste et bassiste & Bongo B, percussionniste. Ils fondent leur propre label Berry’s Records et créent leur studio analogique à Tours dans lequel ils conceptualisent et réalisent plus d’une dizaine de maxis vinyles depuis 2014 avec de prestigieux MCs et invités (Shanti D, Marina P, Danman, Peter Youthman, Mighty Cricket..).

☆★☆ ☆★☆ (Selecta Reggae to Dub)

In Jah Garden Covenant est un duo composé de deux actrices de la scène Sound System française d’un côté MelieMel, co-promoter des soirées parisiennes Seine Dub Club, Kilowatt Sound Meeting, manager d’artistes et membre de Toroki Dub ; de l’autre, Rosadub; photographe, musicienne et également manager.

Touchées par le projet de l’association éthiopienne Share Give and Reveive d’organiser un festival Sound System sur ses terres (Dub in Jah Garden), elles décident de mettre leur talent de Selectress au profit du projet et reversent ainsi la totalité de leur cachet afin de financer le festival.

______________________________________

Dimanche 27 juillet (15h 20h) ☆★☆ ☆★☆

______________________________________

Restauration et bar sur place

Camping à la ferme possible à 10mn en voiture

Préventes conseillées .

Pizzeria Ô garage La parade Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 6 14 75 33 62

English :

Mini festival at Ô garage pizzeria! Friday and Saturday: Steel Alive, Adil Smaali, Balaphonik sound system, Roots raid, Flor de cajù and In jah garden covenant. Sunday: aperitif and DJ set by Camargue social club.

Bar and snacks on site, opening at 6pm. Reservations recommended.

German :

Mini-Festival in der Pizzeria Ô garage! Am Freitag und Samstag gibt es Steel Alive, Adil Smaali, Balaphonik Sound System, Roots raid, Flor de cajù und In jah garden covenant . Am Sonntag gibt es einen Aperitif und ein DJ-Set von Camargue social club.

Bar und kleine Snacks vor Ort, Öffnung des Geländes um 18 Uhr. Reservierung empfohlen.

Italiano :

Mini festival al Ô garage pizzeria! Venerdì e sabato: Steel Alive, Adil Smaali, Balaphonik sound system, Roots raid, Flor de cajù e In jah garden covenant. Domenica: aperitivo e DJ set a cura di Camargue social club.

Bar e snack in loco, apertura alle 18.00. Prenotazione consigliata.

Espanol :

¡Mini festival en la pizzería Ô garage! Viernes y sábado: Steel Alive, Adil Smaali, Balaphonik sound system, Roots raid, Flor de cajù y In jah garden covenant. Domingo: aperitivo y DJ set a cargo de Camargue social club.

Bar y tentempiés in situ, apertura a las 18.00 h. Se recomienda reservar.

L’événement Ô GARAGE FESTIVAL Hures-la-Parade a été mis à jour le 2025-07-15 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes