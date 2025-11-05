Ô-Grrr-esses – Contes à dévorer à pleines dents à partir de 5 ans Théâtre Mandapa Paris

Ô-Grrr-esses – Contes à dévorer à pleines dents à partir de 5 ans Théâtre Mandapa Paris Mercredi 5 novembre, 14h00 Tarif unique 10 euros

Conte musical à partir de 5 ans. Sylvie Le Secq : récit, danse et chant Gérard Daubanes : guitare et effets sonores

Cric la forêt frissonne, Crac la montagne tremble,

Cric voilà les voraces, Croc z’ont la faim au ventre,

Cric voilà les géantes, Crac la bouche béante,

Cric voilà les goulues, Croc, elles avalent tout cru,

Cric voilà les diablesses, Crac attention les fesses,

Cric voilà les ogresses, Croc sous la dent ça craque.

Voilà que je vieillis et j’ai bien envie d’apprivoiser avec gourmandise la vieille que je deviens, d’endosser avec malice le rôle de celle qui mange tant et tant à pleines dents, de celle qui, tour à tour ou tout à la fois, fait trembler, rire, sourire et qui peut-être aussi, enchante.

Sylvie Le Secq & Gérard Daubanes développent un univers malicieux et poétique où se côtoient le conte, le mouvement, le chant et la musique.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00