‘Ô GUERILLERES’ BY DRAGA – ‘Ô Guérillères’ by Draga – LA CHAPELLE-LES TRINITAIRES Metz

‘Ô GUERILLERES’ BY DRAGA – ‘Ô Guérillères’ by Draga Début : 2025-12-20 à 20:30. Tarif : – euros.

Figure fondatrice du féminisme radical, la philosophe et romancière Monique Wittig est aujourd’hui au cœur des réflexions et enjeux contemporains et son oeuvre – théorique et littéraire – rencontre un écho nouveau auprès des jeunes générations. C’est dans Les Guérillères (1969) que Draga a pioché les textes d’un premier album publié en mai 2025. Le récit, sorte de poème épique ou d’épopée révolutionnaire, campe une communauté féminine en lutte contre l’oppression patriarcale, décrit ses rites, ses croyances et la nécessité de forger un langage nouveau pour une pensée et des vies nouvelles.Porté par la puissance du texte, le groupe – Lucie Antunes, Anna Mouglalis, P.R2B, Théodora Delilez et Narumi Herisson – en livre une version flamboyante et protéiforme entre rock engagé, kraut, electro analogique et post punk.

LA CHAPELLE-LES TRINITAIRES 12 Rue des Trinitaires – 57000 Metz 57