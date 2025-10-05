O GUERILLERES BY DRAGA – SALLE CLAUDE NICOLAS LEDOUX Arc Et Senans

O GUERILLERES BY DRAGA Début : 2025-12-19 à 19:30. Tarif : – euros.

Figure fondatrice du féminisme radical, la philosophe et romancière Monique Wittig est aujourd’hui au cœur des réflexions et enjeux contemporains et son œuvre – théorique et littéraire – rencontre un écho nouveau auprès des jeunes générations. C’est dans Les Guérillères (1969) que Draga a pioché les textes d’un premier album publié en mai 2025. Le récit, sorte de poème épique ou d’épopée révolutionnaire, campe une communauté féminine en lutte contre l’oppression patriarcale, décrit ses rites, ses croyances et la nécessité de forger un langage nouveau pour une pensée et des vies nouvelles.Porté par la puissance du texte, le groupe – Lucie Antunes, Anna Mouglalis, P.R2B, Théodora Delilez et Narumi Herisson – en livre une version flamboyante et protéiforme entre rock engagé, kraut, electro analogique, et post punk.—————————————————————————————-Placement libre assis en gradin ou debout sur le parterreOuverture des portes: 19h30Début du concert: 20h30——————————————————————————————Le billet de concert ne donne pas accès aux expositions.

SALLE CLAUDE NICOLAS LEDOUX GRANDE RUE 25610 Arc Et Senans 25