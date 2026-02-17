O Lac Festival Winter O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère

O Lac Festival Winter

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 39 – 39 – 59 EUR

59 € accès VIP donne accès à un espace privatif situé à proximité de la scène

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 03:00:00

2026-03-07

Parmi les artistes qui rythmeront la soirée Rivo, Amor, Leblanc, Soubeiran, Carla Mo

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com

English :

Among the performers: Rivo, Amor, Leblanc, Soubeiran, Carla Mo

L’événement O Lac Festival Winter Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme