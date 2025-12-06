Ô méduse ! Méduse ! Kerlouan

Ô méduse ! Méduse !

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-06

Spectacle déambulatoire nocturne dans le cadre de Noël à Meneham

Inspirée par l’univers féerique de l’artiste Xavier Minard, cette déambulation nocturne rend hommage aux méduses ! Dans une ambiance lumineuse et fantaisiste, Nadia invite le public à rencontrer cet être fascinant et plein de mystère. Seule en scène, elle incarne une fausse conférencière aussi savante que loufoque, armée de sa loupe et d’une curiosité contagieuse.

Entre humour, science et poésie, elle distille des “fun facts” marins, un soupçon de mythologie grecque et une bonne dose d’absurdité joyeuse. Au fil de cette fausse conférence aussi déjantée qu’instructive, le public découvre une foule d’anecdotes captivantes — de quoi briller en société !

Poétique, drôle et participatif, ce mini-spectacle transforme la science en aventure sensorielle et l’étonnement en émerveillement.

Une rencontre lumineuse dont on ressort… médusé !

INFOS PRATIQUES

RDV à Meneham, à côté de l’installation artistique de Xavier Minard

Horaires deux séances par soir 17h et 18h

Durée environ 45 minutes

Tout public Enfants bienvenus dès 6 ans

Réservation sur www.estranordinaire.com .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 95 50 40 01

