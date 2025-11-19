O MON PAIS – GRAND THEATRE 3T Toulouse

O MON PAIS Début : 2025-12-13 à 21:00. Tarif : – euros.

Une comédie à 6 personnages écrite et mise en scène par Gérard Pinter et Patrick Andrieu.L’histoire :Francis, maire d’un petit village du sud-ouest, veut sauver par tous les moyens le théâtre de sa commune menacé de fermeture par la baisse des subventions. Encouragé par sa vivifiante troupe de comédiens amateurs, il décide de faire venir un metteur en scène parisien renommé. Attendu par tous comme le messie, il débarque enfin, mais ça s’annonce compliqué : comment diriger ces paysans qui confondent Roxanne et Juliette, Molière et Feydeau, d’autant plus lorsqu’on s’appelle Baptiste De La Verrière ?! Un choc des cultures hilarant…!

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GRAND THEATRE 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31