O MON PAIS GRAND THEATRE 3T Toulouse

O MON PAIS Début : 2026-03-28 à 21:00. Tarif : – euros.

Une comédie à 6 personnages écrite et mise en scène par Gérard Pinter et Patrick Andrieu.L’histoire:Francis, maire passionné d’un petit village du Sud-Ouest, veut sauver le théâtre de son village. Il fait appel à un grand metteur en scène parisien, espérant un miracle. Mais comment diriger ces paysans qui confondent Roxanne et Juliette, Molière et Feydeau ? La rencontre des mondes promet un joyeux chaos…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GRAND THEATRE 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31