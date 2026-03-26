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17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26

Sans un mot, ouvrons nos sens bulles, splatsh, plouf en tout genre, et plongeons dans les toutes premières sensations, par où tout a commencé…

Sans un mot, ouvrons nos sens bulles, splatsh, plouf en tout genre, et plongeons dans les toutes premières sensations, par où tout a commencé…

O comme eau

O comme le début d’un oui

O comme une ouverture

O comme une fermeture aussi

O comme un rond

O comme un ventre rond

O comme un œuf !

Et qui de l’œuf ou de la poule… Sans un mot, ouvrons nos sens bulles, splatsh, plouf en tout genre, et plongeons dans les toutes premières sensations, par où tout a commencé…

Un spectacle visuel et poétique qui mêle théâtre, danse et son, qui touche l’enfantement, emplit le corps, effleure l’air, circule et crée la vie….

Durée 25 minutes De 9 mois à 5 ans

Théâtre gestuel .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English :

Without a word, let’s open up our senses: bubbles, splatsh, splashes of all kinds, and plunge into the very first sensations, where it all began…

L’événement O Montpellier a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 OT MONTPELLIER