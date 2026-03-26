O Montpellier
O Montpellier dimanche 5 avril 2026.
O
17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26
Sans un mot, ouvrons nos sens bulles, splatsh, plouf en tout genre, et plongeons dans les toutes premières sensations, par où tout a commencé…
Sans un mot, ouvrons nos sens bulles, splatsh, plouf en tout genre, et plongeons dans les toutes premières sensations, par où tout a commencé…
O comme eau
O comme le début d’un oui
O comme une ouverture
O comme une fermeture aussi
O comme un rond
O comme un ventre rond
O comme un œuf !
Et qui de l’œuf ou de la poule… Sans un mot, ouvrons nos sens bulles, splatsh, plouf en tout genre, et plongeons dans les toutes premières sensations, par où tout a commencé…
Un spectacle visuel et poétique qui mêle théâtre, danse et son, qui touche l’enfantement, emplit le corps, effleure l’air, circule et crée la vie….
Durée 25 minutes De 9 mois à 5 ans
Théâtre gestuel .
17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13
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English :
Without a word, let’s open up our senses: bubbles, splatsh, splashes of all kinds, and plunge into the very first sensations, where it all began…
L’événement O Montpellier a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 OT MONTPELLIER
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